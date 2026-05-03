В Ашхабад прибыл новый посол Южной Кореи

АШХАБАД, 7 апреля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 6 апреля руководитель внешнеполитического ведомства Туркменистана Рашид Мередов провел встречу с прибывшим в страну для вступления в должность вновь назначенным Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Корея Ли Вон-дже.

В ходе визита посол вручил министру копии своих верительных грамот, а также были рассмотрены приоритетные направления развития межгосударственного сотрудничества на перспективу.

С июня 2023 до августа 2025 года послом Южной Кореи в Ашхабаде работал Джи Кю-Тэк.

