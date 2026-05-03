Обсуждены вопросы сотрудничества Туркменистана и Ирака

АШХАБАД, 7 апреля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 6 апреля руководитель внешнеполитического ведомства Туркменистана Рашид Мередов провел встречу с временным поверенным в делах Посольства Республики Ирак в Туркменистане Джассимом Мохаммедом Ал-Аттаром.

В ходе переговоров были рассмотрены текущее состояние и перспективы развития сотрудничества двух стран в политико-дипломатической, торгово-экономической, а также культурно-гуманитарной сферах.

