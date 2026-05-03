Глава Халк Маслахаты провел переговоры с руководителем Совета Федерации РФ

АШХАБАД, 8 апреля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 7 апреля Национальный лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов провел переговоры по телефону с Председателем Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентиной Матвиенко.

Беседа была организована с целью обсуждения вопросов развития взаимодействия двух стран по линии парламента, культурно-гуманитарных проектов, а также Герой-Аркадаг поздравил Валентину Матвиенко с днем рождения, пожелав всего самого наилучшего.

