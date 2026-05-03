Поздравления новому главе Вьетнама

АШХАБАД, 9 апреля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 8 апреля Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов направил послание Председателю Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнам То Ламу.

В послании содержались поздравления по случаю его избрания на должность Президента Социалистической Республики Вьетнам, пожелания крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и сил, а также больших успехов в делах и начинаниях во имя прогресса и процветания народа Вьетнама.

ИП "ТУРКМЕНинформ"