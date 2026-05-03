Туркменская делегация отправилась в Южную Корею

НОВОСТИ В МИРЕ, 9 апреля - ИП "ТУРКМЕНинформ". Делегация Туркменистана во главе с заместителем министра иностранных дел Туркменистана Ахметом Гурбановым пребывает с визитом в Республике Корея.

В рамках пребывания в Сеуле делегация приняла участие в консультациях по консульским вопросам и очередном раунде политических консультаций между внешнеполитическими ведомствами Туркменистана и Республики Корея.

В ходе проведенных встреч и переговоров были обсуждены актуальные вопросы двустороннего сотрудничества в консульской сфере, совершенствования и актуализации договорно-правовой базы двух стран, взаимодействия в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах энергетики, промышленного строительства, судостроения, водного хозяйства, транспорта и инфраструктуры, охраны окружающей среды, науки, образования, здравоохранения, культуры, туризма и спорта.

