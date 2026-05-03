Глава Халк Маслахаты Туркменистана отправился в Австрию

НОВОСТИ В МИРЕ, 9 апреля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 8 апреля Национальный лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов отправился с визитом в Австрийскую Республику.

Целью поездки является проведение встреч и переговоров с представителями официальных и деловых кругов Австрии для обсуждения вопросов дальнейшего развития сотрудничества двух стран по всему спектру ключевых направлений.

