03.05.2026 / 20:23 msk / 22:23 trk
Глава Туркменистана принял участие в старте строительства нового поселка
09.04.2026 11:44

МАРЫЙСКИЙ ВЕЛАЯТ, 9 апреля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 8 апреля Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов отправился с рабочим визитом в Марыйский велаят, чтобы принять участие в торжественной церемонии закладки нового современного поселка в генгешлике Ымамбаба Иолотанского этрапа.

Поселок будет возведен поэтапно с расчетом на 4 тысячи 500 хозяйств в 2026–2030 годах в рамках реализации Программы «Возрождение новой эпохи могущественного государства: Национальная программа социально-экономического развития Туркменистана в 2022–2052 годах».

В выступлении главы государства на церемонии говорилось:

"Дорогие соотечественники!
Уважаемые люди!

В эру Возрождения новой эпохи могущественного государства в нашем Отечестве ведется масштабная работа. Планомерно строятся и вводятся в строй новые современные города, села, поселки, промышленные объекты и производственные предприятия.

Сегодня мы принимаем участие в церемонии запуска строительства нового современного поселка в генгешлике Ымамбаба Иолотанского этрапа Марыйского велаята.

Искренне поздравляю всех вас с этим радостным событием!

Уважаемые люди!

В соответствии с девизом Героя-­Аркадага «Государство — для человека!» забота о народе является главной целью нашей государственной политики.

Обеспечение граждан современным, комфортным и доступным жильем — один из приоритетов социально-экономической политики Отчизны.

Успешно реализуется «Национальная программа Президента Туркменистана по преобразованию социально-бытовых условий населения сел, поселков, городов этрапов и этрапских центров на период до 2028 года» в новой редакции. На основе данной программы во всех регионах страны последовательно продолжается строительство новых сел и поселков.

Возведение новых современных сел и поселков способствует дальнейшему улучшению благосостояния ­населения.

Вся эта деятельность является ярким свидетельством успешного претворения в жизнь нашего политического курса – «Родина является Родиной только с народом! Государство является государством только с народом!».

Большим подарком для нашего народа стало открытие в прошлом году сел «Döwletli mekan» в этрапе Ак бугдай и «Bagtly zamana» в Каахкинском этрапе Ахалского велаята, а также поселка «Bitaraplyk» в Куняургенчском этрапе Дашогузского велаята.

В году «Независимый нейтральный Туркменистан – родина целеустремленных крылатых скакунов» также продолжается эффективная работа по созданию наиболее благоприятных условий жизни для наших граждан и благоустройству регионов страны.

В новом современном поселке, фундамент которого закладывается сегодня, также будут созданы самые комфортные условия. Новый поселок, возводимый Министерством строительства и архитектуры Туркменистана, займет территорию площадью более 800 гектаров.

В новом поселке в Иолотанском этрапе будет построено 4 тысячи 500 жилых домов, рассчитанных на проживание более 22 тысяч 500 человек, где созданы все необходимые условия для жизни людей.

Кроме того, планируется построить и ввести в эксплуатацию административное здание Генгеша, средние школы, детские сады, центры здоровья, Дом культуры, а также мечеть. В новом поселке будут функционировать современные системы жизнеобеспечения.

Таким образом, в скором времени в Иолотанском этрапе Марыйского велаята появится новый поселок, располагающий всеми необходимыми условиями для проживания.

Строительство нового поселка еще раз подтверждает, что в стране успешно ведется масштабная работа во имя благополучия нашего счастливого народа.

Уважаемые люди!

Наряду с другими велаятами мы придаем важное значение социально-экономическому развитию Марыйского велаята.

Здесь на регулярной основе возводятся и сдаются в эксплуатацию мощные промышленные предприятия, здания и сооружения культурно-бытового назначения.

А в ближайшие дни будет дан старт исторически значимому проекту — началу четвертой фазы освоения газового месторождения «Galkynyş».

Мы и впредь будем успешно продолжать программную работу по комп­лексному развитию велаятов Отчизны, строительству современных объектов и созданию новых производств.

Наша основная цель заключается в обеспечении благополучной и счастливой жизни народа, каждой семьи и каждого гражданина нашей страны.

Уважаемые люди!
Дорогие участники торжества!

Еще раз от всего сердца поздравляю всех вас с началом строительства нового современного поселка в Иолотанском этрапе Марыйского велаята!

Желаю вам крепкого здоровья, семейного благополучия и больших успехов в работе!".

ИП "ТУРКМЕНинформ"

Как Вы оцениваете современное развитие Международного морского порта Туркменбаши?
25.2% / 51 - Положительно
14.8% / 30 - Более положительно, чем отрицательно
30.5% / 62 - Нейтрально
10.3% / 21 - Более отрицательно, чем положительно
4.4% / 9 - Отрицательно
14.8% / 30 - Затрудняюсь с ответом
100% / 203
Голосование проводилось c 12.03.2021 по 12.04.2021
