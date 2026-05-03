Обсуждены вопросы развития туркмено-австрийского взаимодействия

НОВОСТИ В МИРЕ, 10 апреля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 9 апреля пребывающий с визитом в Австрии Национальный лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов провел в Вене переговоры с главой Туркмено-австрийского общества Недой Бергер.

В ходе переговоров были обсуждены вопросы активизации всесторонних отношений между двумя странами в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях.

