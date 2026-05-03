Глава Туркменистана отбыл в Туркменабат

ЛЕБАПСКИЙ ВЕЛАЯТ, 11 апреля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 10 апреля Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов отправился с рабочим визитом в Лебапский велаят страны.

В рамках поездки глава государства провел торжественную церемонию открытия 6-полосного участка Мары-Туркменабат высокоскоростной автомагистрали Ашхабад-Туркменабат протяженностью 600 км и провел выездное заседание правительства.

В выступлении главы государства на церемонии говорилось:

"Дорогие соотечественники!

Уважаемые гости!

Успешно претворяются в жизнь государственные программы по развитию регионов нашей независимой Отчизны. В настоящее время мы вновь становимся свидетелями масштабных работ, осуществляемых в рамках социально-экономического развития страны.

Сегодня мы принимаем участие в церемонии открытия участка Мары–Туркменабат высокоскоростной автотрассы Ашхабад–Туркменабат.

От всей души поздравляю вас с этим радостным событием!

Уважаемые люди!

Предки оставили нам в наследство такие благородные традиции, как прокладывание дорог и строительство мостов.

Сегодня эти благородные дела получают достойное продолжение в рамках развития дорожно-транспортного сектора страны. Успешно реализуются важные масштабные проекты.

Еще более расширяется дорожно-транспортная система по направлениям Восток–Запад и Север–Юг.

Особое значение придается модернизации дорожно-транспортной инфраструктуры, которая объединяет государства, народы и регионы, а также планомерному строительству современных автомагистралей. В настоящее время наша нейтральная Отчизна последовательно развивает транспортную дипломатию и налаживает в данном направлении эффективное взаимодействие с мировым сообществом, соседними государствами и странами-партнерами. Также активно участвует в осуществлении крупных совместных проектов в транспортной сфере, выдвигает важные международные инициативы.

Реализация столь масштабных проектов в первый год объявленного Организацией Объединенных Наций Десятилетия устойчивого транспорта свидетельствует о наших успехах, достигаемых со стремительностью скакуна.

Уважаемые участники торжества!

С древнейших времен по территории нашей страны пролегал важный участок Великого Шелкового пути, некогда объединявшего континенты. В настоящее время мы прилагаем все усилия для восстановления этого маршрута в современном формате. В данном контексте большое значение имеет также прокладка высокоскоростной автомагистрали Ашхабад–Туркменабат.

Как известно, в начале 2019 года Герой-Аркадаг дал старт строительству автобана Ашхабад–Туркменабат.

В эксплуатацию введены два участка этой автомагистрали общей протяженностью 600 километров: Ашхабад–Теджен и Теджен–Мары. Сегодня все работы на этой высокоскоростной автомобильной трассе полностью завершены.

Строительство современной дороги выполнено членами Союза промышленников и предпринимателей. Автобан международного уровня состоит из 6 полос движения и полностью соответствует мировым стандартам.

Вдоль новой автомагистрали созданы все условия для пассажиров и водителей. Для обеспечения безопасности дорожного движения построены согласно международным стандартам многочисленные мосты, водоотводы, специальные переходы, автозаправочные станции. Предусмотрены системы мониторинга и управления обслуживанием транспортных средств.

Уважаемые люди!

Высокоскоростная автомобильная дорога, соединяющая Ахалский, Марыйский и Лебапский велаяты со столицей нашей Родины, обеспечит перевозку пассажиров и грузов за весьма короткое время. Пропускная способность транспортной системы страны и качество логистических услуг значительно повысятся. Также это придаст мощный импульс развитию регионов и дальнейшему росту экономической мощи государства.

Твердо уверен, что это послужит расширению торгово-экономических и культурно-гуманитарных отношений с соседними странами, расположенными вдоль Великого Шелкового пути.

Уважаемые люди!

Дорогие участники торжества!

В ознаменованные достижениями дни года «Независимый нейтральный Туркменистан – родина целеустремленных крылатых скакунов» еще раз сердечно поздравляю вас с открытием и вводом в эксплуатацию участка Мары–Туркмен­абат высокоскоростной автотрассы Ашхабад–Туркменабат!

Желаю вам крепкого здоровья, семейного благополучия, больших успехов в работе!".

В ходе выездного заседания Кабинета Министров были рассмотрены задачи социально-экономического развития страны, прежде всего Лебапского велаята, а также ряд других вопросов.

ИП "ТУРКМЕНинформ"