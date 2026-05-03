Глава Халк Маслахаты провел в Вене ряд встреч

НОВОСТИ В МИРЕ, 12 апреля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 11 апреля пребывающий с визитом в Австрийской Республике Национальный лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов провел в Вене ряд встреч и переговоров.

В частности, состоялись встречи с генеральным директором Международного агентства по атомной энергии Рафаэлем Гросси, заместителем Генерального секретаря Организации Объединенных Наций Рабаб Фатимой, генеральным директором Организации Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО) Гердом Мюллером, а также проведены переговоры с Федеральным Президентом Австрии Александром Ван дер Белленом. Встречи были посвящены вопросам развития двустороннего сотрудничества.

Крмое того, глава Народного собрания принял участие в Международном Венском энергетическом и климатическом форуме.

ИП "ТУРКМЕНинформ"