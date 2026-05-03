advertisement avaza avaza1 avaza_news conditions culture_of_turkmenistan donate main_news poets rules turkmenistan wap 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 01 02 poll poll ahalskiy balkanskiy dashoguzskiy lebapskiy mariyskiy ashkhabat world ahalskiy balkanskiy dashoguzskiy lebapskiy mariyskiy ashkhabat world
информация о портале  |  Ахалский велаят  |  Балканский велаят  |  Дашогузский велаят  |  Лебапский велаят  |  Марыйский велаят  |  Ашхабад  |  новости в МИРЕ  |  + добавить в избранное
Туркменский Русский English
Политика |  Экономика |  Общество |  Культура |  Аналитика |  Платная версия
 поиск
RSSRSS вся лента WAP
RSS эксклюзивPDA
Печатная версия изданияПечатная версия издания
03.05.2026 / 20:23 msk / 22:23 trk
e-mail
пароль
регистрация   вход
Вы здесь: Главная -> ПОЛИТИКА
Глава Халк Маслахаты выступил на форуме в Вене
13.04.2026 00:56

НОВОСТИ В МИРЕ, 13 апреля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 11 апреля Национальный лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов принял участие в Международном Венском энергетическом и климатическом форуме.

В выступлении главы Халк Маслахаты говорилось:

"Уважаемая госпожа модератор!

Спасибо за предоставленное слово!

Уважаемые главы и члены делегаций!

Дамы и господа!

Прежде всего, позвольте выразить глубокую благодарность Федеральному Президенту Австрийской Республики, Его Превосходительству господину Александру Ван дер Беллену, Генеральному директору ЮНИДО господину Герду Мюллеру и Федеральному министру европейских и международных дел Австрии госпоже Беате Майнль-Райзингер за приглашение принять участие в Международном Венском энергетическом и климатическом форуме.

Столь представительный состав нынешнего Форума свидетельствует о высокой заинтересованности государств мира в решении актуальных вопросов климатической и энергетической повестки дня.

Туркменистан, являясь активным членом международного сообщества, вносит свой вклад в реализацию широкомасштабных и долгосрочных стратегий и программ Организации Объединенных Наций в области энергетической устойчивости и обеспечения климатического благополучия.

Уважаемые участники!

Нынешний Форум проходит в сложное для мира время. И одними из наиболее уязвимых сегментов глобальной повестки являются энергетика и климат.

Будучи одним из мировых лидеров по запасам углеводородов, крупным производителем и экспортером энергии, Туркменистан проводит ответственную и последовательную политику с целью создания надежных политических, международно-правовых и практических предпосылок и гарантий для взаимовыгодного и равноправного многостороннего партнерства в этой сфере.

Сегодня, основываясь на серьезном предыдущем опыте и объективном анализе текущих процессов, мы предлагаем ряд практических мер, направленных на оздоровление и стабилизацию энергетических реалий, перехода к осмысленному и дальновидному диалогу.

Первое: Туркменистан вновь обращает внимание на выдвинутую им инициативу о разработке Стратегии глобальной безопасности. Напомню, что ее главным содержательным концептом является неделимость и взаимосвязанность различных аспектов безопасности, среди которых энергетическая безопасность выступает одной из ключевых.

Второе: Туркменистан призывает к полной и гарантированной деполитизации энергетического пространства. Излишне говорить о том, насколько выдвижение политических условий тормозит устойчивое развитие, и конечно же, не имеет ничего общего с экономической целесообразностью. В этой связи Туркменистан предлагает рассмотреть вопрос о разработке под эгидой ООН «Энергетического кодекса», который бы четко отражал неприятие и отказ от политизации отношений в данной сфере.

Третье: предлагаем объединить усилия по практической реализации предложения нашей страны о создании универсального международно-правового документа ООН, направленного на глобальное сотрудничество в энергетической сфере на новых принципах, в том числе, регулирующего вопросы производства, транзита и потребления энергоносителей. В данном контексте Туркменистан выступил автором уже трех резолюций Генассамблеи ООН о надежных поставках энергоносителей, получивших единогласную поддержку государств-членов при солидном количестве коспонсоров. Это – хорошая основа для дальнейшей совместной работы. Развивая деятельность в этом направлении, наша страна представит на рассмотрение Генассамблеи ООН проект резолюции «Ключевая роль надежной и стабильной энергетической связуемости в обеспечении устойчивого развития».

Четвертое: призываем обеспечить свободный, стабильный и недискриминационный доступ к энергии. Это – не привилегия, а естественное и законное право любого народа и государства, вне зависимости от его размера, политического устройства, экономического потенциала, а также текущих геополитических раскладов.

Уважаемые делегаты!

Впервые выступив инициатором широкого многостороннего общения по проблематике энергетической безопасности почти два десятилетия назад, Туркменистан исходил из необходимости придания этому процессу системного долгосрочного характера с опорой на международно-правовую базу. Время показало обоснованность и верность наших подходов.

Представленные сегодня предложения являются предельно конкретными, нацеленными на практический результат и отдачу. Открыты по ним к самому тесному и предметному взаимодействию со всеми заинтересованными сторонами, готовы взять на себя инициативную роль в ООН в проведении соответствующих консультаций и переговоров.

Столь же практически и конструктивно Туркменистан подходит к климатической тематике.

В этой связи подтверждаем полную и безусловную приверженность достижению целей Парижского соглашения по климату. Выступаем за начало совместных проектов в сфере «зеленой энергетики», по теме использования ветровой и солнечной энергии.

Приступая к началу практического развития водородной энергетики в Туркменистане на основе природного газа, готовы работать по этому направлению в самом широком диапазоне и со всеми заинтересованными международными партнерами. В этой связи предлагаем инициативу создания Глобальной программы перехода к водородной энергетике на десятилетний период. Открыты к обсуждению с ООН модальностей разработки такого документа.

Исходим из необходимости усиления регионального сотрудничества, активизации научных исследований и внедрения новых технологий. В скором будущем в Ашхабаде начнет функционировать Региональный Центр ООН по технологиям, связанным с изменением климата в Центральной Азии.

Правительство Туркменистана окажет максимальное содействие этой новой структуре, обеспечит самые благоприятные условия для эффективного выполнения ею своих задач и целей.

Что касается еще одной темы нынешнего Форума – поддержки уязвимых регионов, в частности, развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, то здесь позиция Туркменистана предельно ясна и принципиальна. Этой категории государств должен быть гарантирован равный и равноправный доступ к воде, и в более широком смысле, к водным ресурсам, а также водным путям. Данный постулат выступает решающим условием не только политико-правового, но и морального порядка, делом ответственности перед нынешними и будущими поколениями.

В августе 2025 года в нашей стране состоялось важнейшее, глобальной значимости событие – Третья Конференция ООН для развивающихся стран, не имеющих выхода к морю. Принятая на ней Авазинская декларация получила статус официального документа ООН, в ней отражены основополагающие принципы и подходы, которые предстоит реализовать для обеспечения законных прав и потребностей десятков миллионов людей, проживающих в 44 государствах. Решительно и настойчиво Туркменистан будет добиваться выполнения всех положений этого важнейшего документа. Рассчитываем на широкую международную поддержку и понимание.

Вместе с ООН Туркменистан работает над реализацией Целей устойчивого развития.

С опорой на принятые по инициативе нашей страны резолюции Генеральной Ассамблеи в области энергической и экологической безопасности, транспортной связанности, защиты интересов развивающихся стран без выхода к морю, по ряду других важнейших тем, Туркменистан продолжит содействовать объединению многосторонних усилий, эффективной координации практических действий государств с ООН, ее специализированными органами, в частности, с ЮНИДО, для решения заявленных задач. Именно под таким углом зрения рассматриваем направленность нынешнего Форума и ожидаем от него принятия действенных практических результатов.

В завершение своего выступления хотел бы выразить организаторам Международного Венского форума признательность за созданные благоприятные условия для работы, а его участникам пожелать успешной и плодотворной деятельности во имя реализации высоких идеалов и ценностей Организации Объединенных Наций."

ИП "ТУРКМЕНинформ"

назад | печать статьи | наверх
ОБЗОР БЛОГОВ
ru.turkmenistan.neweurasia.net
Стипендия ОПЕК
ru.turkmenistan.neweurasia.net
И пусть никто не уйдет обиженным
ru.turkmenistan.neweurasia.net
Деноминация в Туркменистане будет "мягкой"
turkmeny.blogspot.com
КОНСТИТУЦИЯ ТУРКМЕНИСТАНА 2008 года
Сокровища культуры Туркменистана
 

AWAZA

архив новостей
Печатная версия изданияПечатная версия издания
НЕДАВНО
Поэты современного Туркменистана
ПОПУЛЯРНЫЕ СТАТЬИ
В Марыйском велаяте дан старт новой фазе месторождения "Галкыныш"
Глава Туркменистана принял участие в саммите МФСА
Глава Туркменистана выступил на саммите РЭС-2026
Создано госпредприятие для контроля за возведением 4-й фазы месторождения "Галкыныш"
Как Вы оцениваете современное развитие Международного морского порта Туркменбаши?
25.2% / 51 - Положительно
14.8% / 30 - Более положительно, чем отрицательно
30.5% / 62 - Нейтрально
10.3% / 21 - Более отрицательно, чем положительно
4.4% / 9 - Отрицательно
14.8% / 30 - Затрудняюсь с ответом
100% / 203
Голосование проводилось c 12.03.2021 по 12.04.2021
архив голосований
СТАТЬИ


МИСИ «Vector»: перед государствами Средней Азии в настоящее время стоит сложнейший вопрос выбора пути своей стратегической ориентации
Образовавшиеся после распада СССР...
Геополитические успехи Президента Туркменистана Г.Бердымухаммедова
С избранием в 2007 году Президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедова...
Гурбангулы Бердымухамедов: мировой энергорынок – не арена борьбы за сферы влияния
В настоящее время Туркменистан занимает 4-е место в мире...
Легко ли жить в Туркменистане?
Чтобы ответить на этот вопрос, надо самому жить в Туркменистане. Говорят, "хорошо там, где нас нет".
все статьи
ОБЗОР ПРЕССЫ


Выступление Национального Лидера туркменского народа, Председателя Халк Маслахаты Туркменистана Героя-Аркадага по случаю 5-й годовщины учреждения Благотворительного фонда по оказанию помощи нуждающимся в опеке детям имени Гурбангулы Бердымухамедова
Обзор прессы с 23 по 29 марта
29.03.2026
Выступление Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова на расширенном заседании Кабинета Министров
Обзор прессы с 9 по 15 февраля
14.02.2026
Выступление Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова на Саммите диалога «Центральная Азия–Япония»
Обзор прессы с 15 по 21 декабря
22.12.2025
Выступление Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова на церемонии открытия археологической выставки «Древние цивилизации Туркменистана»
Обзор прессы с 20 по 26 октября
26.10.2025
Политика  |  Экономика  |  Общество  |  Культура  |  Аналитика  |  Платная версия
Рейтинг@Mail.ru Copyright © 2026 Информационный портал Туркменистана «ТУРКМЕНинформ».
Все права защищены Правила использования информации на сайте.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Designed by Neatary        Реклама на сайте		 ﻿