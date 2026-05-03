Определена повестка предстоящих туркмено-китайских переговоров

АШХАБАД, 13 апреля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 10 апреля Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов подписал Постановление «О назначении руководителей туркмено-китайского межправительственного комитета по сотрудничеству и его подкомитетов с туркменской стороны».

Очередное, 7-е заседание туркмено-китайского межправительственного комитета по сотрудничеству будет проведено в четверг, 16 апреля, в Ашхабаде и посвящено вопросам дальнейшего развития двусторонних отношений между Туркменистаном и Китайской Народной Республикой.

На повестку дня заседания будет вынесено обсуждение хода реализации существующих межгосударственных договоренностей на различных уровнях, дальнейшего развития стратегического взаимодействия в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах транспорта и логистики, информационно-коммуникационных технологий и искусственного интеллекта, сельского хозяйства, подготовки кадров и других.

