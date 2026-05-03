В Ашхабад прибыл новый посол Италии

АШХАБАД, 15 апреля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 14 апреля ведомство внешней политики Туркменистана посетил прибывший в страну для вступления в должность вновь назначенный Чрезвычайный и Полномочный Посол Италии Мартин Брук.

В рамках визита посол вручил копии своих верительных грамот министру иностранных дел Рашиду Мередову, а также были обсуждены текущее состояние и перспективы развития сотрудничества Туркменистана и Италии в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах бизнеса и инвестиций.

С января 2023 года послом Италии в Туркменистане работал Луиджи Феррари.

