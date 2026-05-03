Обсуждены вопросы развития сотрудничества Туркменистана и ВОЗ

АШХАБАД, 15 апреля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 14 апреля ведомство иностранных дел Туркменистана посетил глава странового офиса Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Ашхабаде Егор Зайцев.

Визит был предпринят с целью обсуждения приоритетных вопросов дальнейшего развития двустороннего сотрудничества, обмена мнениями по предстоящим совместным мероприятиям, намеченным на текущий год, возможностям реализации новых совместных проектов.

