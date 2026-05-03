Глава Туркменистана аккредитовал послов Италии и Южной Кореи

АШХАБАД, 16 апреля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 15 апреля Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов провел встречи с Чрезвычайными и Полномочными Послами Италии Мартином Беком и Республики Корея Ли Вондже, недавно приступившими к работе в Ашхабаде.

В ходе аудиенций послы вручили главе государства свои верительные грамоты, а также состоялось обсуждение приоритетных вопросов двусторонних отношений по ключевым направлениям.

