В Ашхабад прибыла делегация КНР

АШХАБАД, 16 апреля - ИП "ТУРКМЕНинформ". В Туркменистане пребывает с визитом делегация КНР во главе с членом Постоянного комитета Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая, первым заместителем Премьера Государственного Совета Китайской Народной Республики Дин Сюэсяном.

В рамках визита делегация провела встречу с Национальным лидером туркменского народа, Председателем Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым, в ходе которой были обсуждены вопросы развития межгосударственного сотрудничества в политической, торгово-экономической, культурно-гуманитарной областях, сферах ТЭК и энергетики, транспорта и логистики, промышленности, технологий и других.

ИП "ТУРКМЕНинформ"