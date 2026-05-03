Обсуждены вопросы развития сотрудничества Туркменистана с КНР

АШХАБАД, 17 апреля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 16 апреля в Ашхабаде был проведен ряд мероприятий в рамках визита в Туркменистан делегации Китайской Народной Республики во главе с членом Постоянного комитета Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая, первым заместителем Премьера Государственного Совета Китайской Народной Республики Дин Сюэсяном.

В частности, делегация была принята Президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым, приняла участие в 7-м заседании Туркмено-китайского межправительственного комитета по сотрудничеству,а также международной научно-практической конференции, посвященной 20-летию туркмено-китайского сотрудничества в газовой сфере.

Были обсуждены вопросы развития сотрудничества двух стран в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах ТЭК и энергетики, транспорта и логистики, информационных технологий, сельского хозяйства, здравоохранения, спорта и туризма.

По итогам заседания межправкомитета был подписан пакет документов:

Соглашение о создании совместного туркмено-китайского энергетического учебного центра между Международным университетом нефти и газа имени Ягшыгелди Какаева, Центром китайско-иностранных языковых обменов и сотрудничества Министерства образования Китая и Китайским нефтяным университетом;

Меморандум о взаимопонимании между Институтом международных отношений Министерства иностранных дел Туркменистана и Китайским университетом иностранных дел;

Программа научно-технического и инновационного сотрудничества между Академией наук Туркменистана и Министерством науки и технологий Китайской Народной Республики на 2026–2028 годы;

Меморандум о взаимопонимании по развитию сотрудничества в области искусственного интеллекта между Министерством связи Туркменистана и Национальной комиссией по развитию и реформам Китайской Народной Республики;

Меморандум о взаимопонимании между правительством Туркменистана и правительством Китайской Народной Республики о сотрудничестве в транспортно-логистической сфере;

Соглашение между правительством Туркменистана и правительством Китайской Народной Республики о взаимном учреждении культурных центров;

Меморандум о взаимопонимании между Государственным медицинским университетом Туркменистана имени Мырата Гаррыева и Пекинским университетом китайской медицины о создании Туркмено-китайского центра традиционной китайской медицины;

Программа сотрудничества между правительством Туркменистана и правительством Китайской Народной Республики на 5 лет (2026–2030 гг.);

Генеральная договоренность между правительством Туркменистана и правительством Китайской Народной Республики об основных принципах сотрудничества в газовой сфере.

ИП "ТУРКМЕНинформ"