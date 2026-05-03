Делегация Туркменистана посетила Москву

НОВОСТИ В МИРЕ, 18 апреля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 17 апреля делегация Туркменистана во главе с заместителем министра иностранных дел Ахмедом Гурбановым приняла участие в прошедшем в Москве очередном заседании Совета министров иностранных дел (СМИД) Содружества Независимых Государств (СНГ).

Мероприятие было посвящено обсуждению вопросов дальнейшего развития взаимодействия стран-участниц СНГ в рамках Содружества в в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях.

В тот же день делегация приняла участие в 9-й встрече министров иностранных дел в формате «Центральная Азия – Россия», на повестку дня которой было вынесено рассмотрение вопросов укрепления региональной безопасности, развития экономического, энергетического и экологического сотрудничества.

ИП "ТУРКМЕНинформ"