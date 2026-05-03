В Марыйском велаяте дан старт новой фазе месторождения "Галкыныш"

МАРЫЙСКИЙ ВЕЛАЯТ, 18 апреля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 17 апреля Национальный лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Туркменистана ­Герой-Аркадаг Гурбангулы Бердымухамедов и пребывающий с визитом в стране член Постоянного комитета Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая, первый заместитель Премьера Государственного совета Китайской Народной Республики Дин Сюэсян дали старт четвертой фазе промышленного освоения газового месторождения «Galkynyş» в Марыйском велаяте Туркменистана.

Строительство «под ключ» объектов данного этапа, осуществляемое в сотрудничестве между Государственным концерном «Türkmengaz» и Китайской национальной неф­тегазовой корпорацией (CNPC) позволит подготавливать 10 миллиардов кубометров газа в год и существенно расширить экспорт энергоносителей из Туркменистана.

Реализация проекта включает полный цикл работ, начиная от строительства газовых скважин и заканчивая сооружением установок сбора, очистки и переработки газа, газопроводов, внешних сетей снабжения, жилых и общественных зданий. С завершением работ будет создано 1041 рабочее место.

В торжественной обстановке Герой-Аркадаг и руководитель делегации КНР опустили капсулу с памятной записью в основание будущего объекта и заложили первые лопаты бетона, дав официальный старт строительству, после чего китайская делегация отбыла на родину, а глава Народного собрания возвратился в Ашхабад.

