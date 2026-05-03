Глава Халк Маслахаты выступил с речью на открытии 4-й фазы месторождения "Галкыныш"

МАРЫЙСКИЙ ВЕЛАЯТ, 19 апреля - ИП "ТУРКМЕНинформ". В ходе состоявшейся 17 апреля в Марыйском велаяте торжественной церемонии старта работ в рамках четвертой фазы освоения месторождения "Галкыныш" Национальный лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Туркменистана ­Герой-Аркадаг Гурбангулы Бердымухамедов выступил с речью, в которой говорилось:

Ныне каждый день в нашей стране знаменуется поистине славными событиями, и вот сегодня мы даем старт очередному масштабному и весьма важному в поступательном развитии отечественной газовой отрасли делу – четвертой фазе промышленного освоения газового месторождения «Galkynyş».

В настоящее время под руководством уважаемого Президента национальная экономика развивается ускоренными темпами, подобная динамика наблюдается и в процессе внедрения инноваций в экономические отрасли. Также успешно реализуются принятые программы по созданию современных промышленных производств. Проводимые в данной области реформы открывают значительные перспективы для расширения взаи­мовыгодного диалога с иностранными партнерами, в частности, по эффективной и фундаментальной трансформации ­нефтегазового комплекса.

Наращиванию международного сотрудничества в топливно-энергетическом секторе мы уделяем особое внимание. И в этом плане в данную отрасль вкладываются значительные инвестиции, которые направляются на ее последовательное развитие и оснащение профильных предприятий. Выделяемые нами средства также рассчитаны на обеспечение успешного выполнения геологоразведочных и буровых работ, промышленное освоение новых нефтегазовых месторождений.

Наша страна регулярно выступает с конструктивными предложениями по бесперебойному снабжению энергетических рынков природным газом, а также выдвигает выгодные для каждой стороны инициативы, нацеленные на существенное расширение межгосударственных торгово-экономических связей, охрану окружающей среды и переход к экологически чистой энергии.

Колоссальные углеводородные ресурсы суверенной Отчизны эффективно используются в интересах не только нашего народа, но и других народов, и такой подход позволяет значительно укреплять экономическую мощь Туркменского государства и неуклонно повышать благосостояние граждан.

Дальнейшему расширению взаи­мо­выгодного международного сотрудничества, в свою очередь, способствуют и реализуемые крупные инвестиционные проекты.

Китайская Народная Республика в числе первых установила дипломатические отношения после обретения Туркменистаном независимости. Наша страна придает огромное значение укреплению и расширению межгосударственного диалога с Китаем. Значимым в контексте упрочения туркмено-китайского партнерства стал и наш недавний дружественный визит в Китайскую Народную Республику, в ходе которого состоялся ряд конструктивных встреч и достигнуты важные договоренности. Тогда же прошли переговоры по сотрудничеству в нефтегазовой сфере, в частности, по четвертой фазе освоения газового месторождения «Galkynyş».

Реализуемые совместно с дружественной Китайской Народной Республикой меры представляют особую значимость в контексте двусторонних отношений и экономического партнерства. Осуществ­ляемые нами также совместно крупные проекты — зримое свидетельство уверенности обеих стран в завтрашнем дне, так как эта деятельность обусловлена стремлением к тесному долгосрочному взаимодействию. И здесь хочу подчерк­нуть наличие больших перспектив для еще большего наращивания межгосударственного сотрудничества. Их эффективная практическая реализация в полной мере отвечает не только интересам обоих государств, но и целям развития всей Центральной Азии. Именно исходя из такой позиции наша страна видит в Китае стратегического партнера, в том числе по нефтегазовому сектору.

Данный формат сотрудничества, развивающегося в последние годы весьма успешно и конструктивно, выступает главным фактором укрепления взаимовыгодных туркмено-китайских отношений. Важным событием в данном направлении стал ввод в эксплуатацию транснациональной газовой магистрали Туркменистан–Китай в 2009 году. И сегодня туркменское «голубое топливо», поставляемое по нему уже около семнадцати лет, в значительной мере способствует развитию экономики дружественной страны.

Наращивание экспортного потенциала посредством диверсификации, создание разветвленной сети трубопроводов – в числе приоритетных направлений. В данном контексте примечательна одна из крупнейших в мире кладовых природного газа – «Galkynyş». Это месторождение играет значительную роль в успешной реализации энергетической стратегии Туркменистана и укреплении его сырьевой базы, ориентированной на экспорт. Расположенное на юге Марыйского велаята месторождение «Galkynyş» стало самым крупным открытием туркменских геологов за годы независимости. В декабре 2009 года мы приступили к его комплексной разработке.

В 2013 году мы при участии уважаемого господина Председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина торжественно открыли комплекс заводов по подготовке товарного газа на месторождении «Galkynyş». А сегодня в рамках четвертой фазы его освоения мы даем старт строительству сооружения по подготовке 10 миллиардов кубометров товарного газа в год и эксплуатационных скважин для добычи газа в том же объеме. Возведением объекта будет заниматься Китайская национальная нефтегазовая корпорация, выступающая генеральным подрядчиком по заказу Государственного концерна «Türkmengaz».

Реализация столь значимого проекта охватывает полный цикл работ, начиная от строительства газовых скважин и заканчивая сооружением установок сбора, очистки и переработки газа, газопроводов, внешних сетей снабжения, жилых и общественных зданий. С завершением работ будет создано 1041 рабочее место.

Новые объекты позволят существенно увеличить объем поставляемого за рубеж «голубого топлива», что, в свою очередь, создаст благоприятные предпосылки для дальнейшего развития нашего государства и значительного повышения уровня жизни граждан.

Мы продолжим регулярно поддерживать иностранных партнеров в их деятельности в нашей стране и принимать меры для расширения сотрудничества.

От всей души поздравляю с началом четвертой фазы промышленного освоения газового месторождения «Galkynyş» в году «Независимый нейтральный Туркменистан – родина целеустремленных крылатых скакунов».

Желаю вам крепкого здоровья, семейного благополучия и больших успехов в работе!".

ИП "ТУРКМЕНинформ"