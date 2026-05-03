Глава МИД Туркменистана посетил Турцию

НОВОСТИ В МИРЕ, 20 апреля - ИП "ТУРКМЕНинформ". Руководитель внешнеполитического ведомства Туркменистана Рашид Мередов принял участие в прошедшем 18 апреля в Турции 5-м Анталийском дипломатическом форуме (ADF-2026), который был посвящен актуальным вопросам международного сотрудничества, включая устойчивое развитие, региональную безопасность и расширение экономических связей.

Работа форума была организована в формате тематических сессий под общим девизом: «Планирование будущего, управление неопределенностями».

Глава МИД Туркменистана выступил на сессии «Совместное развитие: глобальное положение государств Центральной Азии в контексте 35-летия их независимости», представив позицию Туркменистана по вопросам укрепления региональной стабильности и развития трансграничной инфраструктуры. В частности, были подчеркнуты усилия, направленные на обеспечение энергетической безопасности, развитие международных торговых коридоров, транспортно-логистических связей и расширение евразийского сотрудничества.

На полях форума глава МИД Туркменистана провел встречи с Исполнительным секретарем Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ) Робертом Флойдом, Генеральным секретарем Союза торгово-промышленных палат тюркских государств Адемом Кула, заместителем Генерального секретаря ООН, Верховным представителем Альянса цивилизаций ООН Мигелем Анхелем Моратиносом, министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой, министром иностранных дел Республики Узбекистан Бахтиером Саидовым, министром иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуном Байрамовым, министром иностранных дел Турецкой Республики Хаканом Фиданом и министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым.

ИП "ТУРКМЕНинформ"