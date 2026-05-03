Создано госпредприятие для контроля за возведением 4-й фазы месторождения "Галкыныш"

АШХАБАД, 20 апреля - ИП "ТУРКМЕНинформ". В ходе состоявшегося 18 апреля онлайн-заседания Кабинета министров Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов подписал постановление о создании государственного предприятия «Галкынышгаз» Государственного концерна «Туркменгаз».

Предприятие создано для надлежащего выполнения поставленных задач, усиления контроля за претворением в жизнь проекта, координации работы с подрядчиком, а также для полного ввода объекта в эксплуатацию и управления им в перспективе при возведении 4-й фазы месторождения "Галкыныш", которое осуществляется в сотрудничестве с компанией Китайской Народной Республики «CNPC Amudarya Petroleum Company Ltd.».

Напомним, что Госконцерн «Туркменгаз» заключил контракт с компанией CNPC на проектирование и строительство «под ключ» сооружения по подготовке 10 миллиардов кубометров товарного газа в год и эксплуатационных скважин, необходимых для подготовки товарного газа в том же объеме. Старт строительству сооружения был дан 17 апреля в Марыйском велаяте.

ИП "ТУРКМЕНинформ"