Обсуждены вопросы развития сотрудничества Туркменистана и Ирана

АШХАБАД, 21 апреля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 20 апреля руководитель внешнеполитического ведомства Туркменистана Рашид Мередов провел переговоры по телефону с министром дорог и городского развития Исламской Республики Иран Фарзане Садег.

Беседа была организована с целью обсуждения хода реализации договоренностей, достигнутых в рамках 18-го заседания совместной межправительственной туркмено-иранской комиссии по экономическому сотрудничеству, состоявшегося 19–20 мая прошлого года в городе Тегеран, а также рассмотрения текущего состояния и перспектив развития двустороннего взаимодействия по приоритетным направлениям.

ИП "ТУРКМЕНинформ"