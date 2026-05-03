Рассмотрено положение дел в сельском хозяйстве

АШХАБАД, 21 апреля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 20 апреля Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов провел рабочее онлайн-совещание с главами администраций велаятов и ответственных руководителей, курирующих сельское хозяйство и АПК.

В ходе совещания хякимиы представили главе государства отчет о текущем положении дел на полях страны, где продолжается уход за посевами озимых зерновых, сев хлопчатника, уход за плодоовощными культурами, проводятся сезонные сельскохозяйственные работы, доложили о ходе реализации программ социально-экономического развития страны

ИП "ТУРКМЕНинформ"