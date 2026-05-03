Глава Туркменистана отбыл в Астану

АШХАБАД, 22 апреля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 21 апреля Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов отправился с рабочим визитом в Казахстан.

Визит организован по приглашению главы РК Касым-Жомарта Токаева с целью участия в предстоящем в Астане Региональном экологическом саммите и заседании Совета глав государств–учредителей Международного фонда спасения Арала, которые будут посвящены актуальной экологической проблематике региона и поиску путей ее решения.

