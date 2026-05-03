Глава Туркменистана выступил на саммите РЭС-2026

АШХАБАД, 23 апреля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 22 апреля в рамках рабочего визита в Астану по приглашению Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов принял участие в Региональном экологическом саммите (РЭС-2026), который посвящен вопросам борьбы с изменением климата, обеспечения продовольственной безопасности и устойчивости экосистем, адаптации к природным рискам и повышения экономической устойчивости, снижения загрязнения воздуха и эффективного управления отходами, развития механизмов достижения экологических целей, устойчивого управления природными ресурсами, справедливого и инклюзивного «зеленого» перехода, развития экологических и цифровых компетенций.

В выступлении главы Туркменистана говорилось:

"Уважаемые главы государств!

Уважаемые участники Саммита!

Дамы и господа!

Прежде всего, позвольте выразить благодарность Президенту Республики Казахстан Касым-Жомарту Кемелевичу Токаеву за инициативу созыва Регио­нального экологического саммита, гостеприимство, радушие и высокий уровень его организации.

Нынешний форум – событие неординарное. Впервые нашими странами на высшем государственном уровне обсуждается расширенная экологическая повестка – в ее комплексе, целостности и действительно общерегиональном измерении. Это, на наш взгляд, является показателем готовности всех участвующих государств к переходу к более действенному, системному и перспективному подходу в решении важнейших вопросов охраны окружающей среды, климатических изменений и связанных с ними проблем социальной направленности.

Именно в таком контексте Туркменистан рассматривает нынешний форум и готов всецело содействовать его превращению в эффективную платформу обмена мнениями, выдвижения конструктивных идей и инициатив в области экологии, рационального использования ­водных ресурсов, по другим значимым направлениям экологического развития, а также смежных с ним вопросов экономического, гуманитарного, правового характера.

Сегодня все мы сталкиваемся с ­серьезными экологическими вызовами. Основным из них является изменение климата, оказывающее негативное влияние на все сферы жизнедеятельности. Мы наблюдаем сокращение водных ресурсов, деградацию земель, усиление процессов опустынивания, утрату биоразнообразия, а также рост миграционных процессов из территорий, становящихся неблагоприятными для проживания.

В этих условиях особую актуальность приобретает консолидация усилий наших государств, а также расширение их сотрудничества с международными организациями, прежде всего ООН, ее специализированными агентствами.

Одним их значимых инструментов такого взаимодействия является учреждение специализированных Региональных центров ООН на территориях наших стран.

Туркменистан на данном Саммите представляет инициативы по созданию Регионального центра по климатическим технологиям, а также Регионального центра по борьбе с опустыниванием для стран Центральной Азии.

Мы убеждены, что расположение этих структур в непосредственной близости от объектов их деятельности позволит точнее, с большей компетентностью и, опираясь на практический опыт, отвечать на экологические риски и угрозы, искать способы их предупреждения и преодоления, нарабатывать ценные навыки общения с национальными структурами.

Выделяем среди них принятие практических мер по снижению негативного воздействия изменения климата и адаптации к его последствиям.

Важное значение также имеет продвижение принципов «зеленого» развития во всех отраслях экономики. Необходимо активизировать региональный диалог по вопросам экологически устойчивого роста и внедрения современных экологических стандартов.

Для повышения эффективности предлагаемых инициатив представляется важным выстроить механизм их продвижения. В частности, целесообразно предварительно обсуждать и дорабатывать выдвигаемые предложения на региональных либо межрегиональных экологических встречах и конференциях, проводимых на экспертном уровне.

В случае выработки на них общего видения и подходов к реализации конкретных предложений предлагается созыв министерских совещаний лишь после достижения общего согласия и при условии высокой степени согласованности соответствующих документов вносить эти вопросы в повестки дня саммитов.

Отдельного внимания требует ­вопрос рационального и справедливого использования трансграничных водных ресурсов.

Официальная позиция Туркменистана здесь является предельно ясной и открытой.

Мы выступаем за то, чтобы вод­ные вопросы на трансграничных реках и водотоках решались на основе следующих трех основных принципов:

первое – строгое соблюдение основополагающих Конвенций и других международных актов по вопросам воды;

второе – учет в равной степени интересов всех государств, расположенных вдоль трансграничных рек;

третье – широкое участие международных организаций, в первую очередь, Организации Объединенных Наций.

В этой связи Туркменистан выступил с инициативой создания Регионального совета по вопросам водопользования в странах Центральной Азии под эгидой ООН, который мог бы стать эффективной структурой, координирующей усилия в водной сфере. Наша страна, являясь одновременно и страной Каспийского региона, активно выступает по всем экологическим проблемам Каспийского моря.

Мы выступили в Организации Объединенных Наций с Каспийской экологической инициативой, подготовили Концепцию ее реализации, которую направили всем прикаспийским странам. Одновременно с этим Туркменистан в августе прошлого года на полях международной Конференции ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю, организовал Совещание по вопросам экологии Каспийского моря на уровне вице-премьеров прибрежных государств.

Продолжая такую практику, в начале октября текущего года мы собираем очередную встречу высокого уровня, по итогам которой надеемся выйти на новый этап сотрудничества стран Каспийского региона по вопросам экологического благополучия и сохранения Каспийского моря и его уникальной природы.

Не менее важной остается тема спасения Аральского моря. Сегодня состоится заседание Совета глав государств-учредителей Международного фонда спасения Арала. Убежден, что на нем будут приняты необходимые решения по дальнейшей совместной деятельности, нацеленной на спасение Арала.

Уважаемые участники Саммита!

Рассчитываем, что Региональный экологический форум станет эффективной международной платформой для выработки согласованных решений.

К этому обязывает наша историческая и культурная близость, дух подлинного добрососедства, солидарности и взаимной помощи, которым всегда отличались народы наших стран.

В этой связи Туркменистан высоко оценивает перспективы данного формата сотрудничества. Надеемся, что сегодня мы дадим хороший импульс для предстоящей системной работы.

В заключение хотел бы поздравить всех присутствующих с началом работы Регионального экологического саммита, пожелать плодотворных дискуссий и обменов мнениями."

ИП "ТУРКМЕНинформ"