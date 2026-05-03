03.05.2026 / 20:25 msk / 22:25 trk
Глава Туркменистана принял участие в саммите МФСА
23.04.2026 11:57

НОВОСТИ В МИРЕ, 23 апреля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 22 апреля Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов принял участие в проходящем в Астане очередном заседании Совета глав государств-учредителей Международного фонда спасения Арала (МФСА).

В выступлении главы Туркменистана на саммите говорилось:

"Уважаемые главы государств!
Уважаемые члены делегаций!

В начале своего выступления хочу выразить признательность Президенту Республики Казахстан, уважаемому Касым-Жомарту Кемелевичу Токаеву за высокую организацию нынешнего заседания Совета глав государств-учредителей Международного фонда спасения Арала, теплый прием и гостеприимство.

Убежден, что наша главная цель заключается в том, чтобы не дать переместить жизненно важные для наших народов задачи на второй план, а напротив – сохранить и нарастить механизмы международного партнерства и координации в регионе.

Спасение Арала, его будущее, судьбы проживающих в его бассейне людей – дело чести, нашей политической и моральной ответственности. Одновременно это и общая обязанность по мобилизации и применению экономических, финансовых, организационных ресурсов, а также дипломатических усилий наших стран и международных партнеров для решения актуальных экологических, социальных и гуманитарных проблем.

В этом контексте считаю уместным напомнить, что в ходе своего председательства в Международном фонде спасения Арала в 2017–2019 годах Туркменистан ответственно и целенаправленно сосредоточил внимание на практических задачах Фонда, сделав особый акцент на конкретизации и координации взаимодействия с международными структурами, в первую очередь со специализированными агентствами и институтами ООН.

В частности:

– по инициативе нашей страны в 2018 и 2019 годах были приняты Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН «Сотрудничество между ООН и МФСА»;

– в развитие предложения Туркменистана, впервые прозвучавшего на Саммите РИО+20, о создании Специальной программы ООН для стран бассейна Аральского моря (UN SPAS), в 2019 году Туркменистан представил проект этой программы в Экономической и социальной комиссии ООН для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО). Позднее на 79-й сессии ЭСКАТО была принята Резолюция «Рассмотрение условий создания специальной программы Организации Объединенных Наций для бассейна Аральского моря»;

– при активном участии нашей страны в сотрудничестве с международными структурами была разработана 4-я фаза Программы действий по оказанию помощи странам бассейна Аральского моря (ПБАМ-4).

Двигаясь в логике консолидации международных усилий на региональном экологическом треке, Туркменистан выступил с инициативой учреждения Регионального центра ООН по технологиям, связанным с изменением климата в Центральной Азии. В ближайшее время он начнет функционировать в Ашхабаде.

Рассматривая проблемы Арала, исходим из того, что их нельзя рассматривать в отрыве от других актуальных для нас экологических вызовов, таких, как опустынивание, таяние ледников, проблемы трансграничного управления водными ресурсами и ряда других. Вопросы экологической безопасности, по нашему глубокому убеждению, необходимо рассматривать в их целостности и неразрывности как части общей задачи обеспечения социального и экономического благополучия Центральной Азии, согласия и добрососедства как определяющего фактора развития и процветания региона. Именно такой подход позволит в максимальной степени эффективно использовать все имеющиеся в нашем распоряжении ресурсы и сосредоточиться на главных направлениях.

Полагаем целесообразным в этой связи обеспечить гармонизацию нацио­нальных подходов к экологическим вызовам, существенно усилить координирующие функции региональных механизмов взаимодействия, в частности, по линии внешнеполитических и отраслевых ведомств. Также считаем важным усилить координирующую роль МФСА в этом процессе.

В данном контексте предлагаем ускорить работу по совершенствованию и модернизации договорно-правовой базы МФСА и определить новые задачи нашей совместной дальнейшей работы. Считаем правильным завершить этот процесс в соответствии с интересами всех государств-учредителей и создать возможность для более активного взаимодействия с международными финансовыми институтами и донорами по реализации проектов и программ, связанных с решением широкого круга проблем бассейна Аральского моря.

Также исходим из необходимости существенного и качественного повышения уровня взаимодействия МФСА с международными структурами, в первую очередь, специа­лизированными учреждениями и агентствами ООН.

С этой целью Туркменистан предлагает рассмотреть вопрос совместной разработки странами Центральной Азии новой резолюции Генеральной Ассамблеи по теме сотрудничества МФСА с ООН с учетом происходящих в мире изменений, в том числе геополитического и экономического характера.

В заключение хотел бы поздравить Президента Республики Узбекистан уважаемого Шавката Миромоновича Мирзиеева с началом председательства в Международном фонде спасения Арала.

Желаю Вам, уважаемый Шавкат Миромонович, успехов в предстоящей работе.

Позвольте еще раз поблагодарить уважаемого Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Кемелевича Токаева за его умелое и успешное председательство в Международном фонде спасения Арала, проведение на высоком уровне нынешнего заседания Совета глав государств-учредителей МФСА и пожелать всем успехов в работе."

ИП "ТУРКМЕНинформ"

