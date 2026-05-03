Ряд граждан представлен к почетным званиям

Ряд граждан представлен к почетным званиям24.04.2026 11:15
АШХАБАД, 24 апреля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 23 апреля Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов подписал указ "О присвоении почетного звания «Türkmenistanyň at gazanan atşynasy» по случаю Национального праздника туркменского скакуна".
В соответствии с документом, предписывается "за большие достижения в прославлении в мире «райских» скакунов, являющихся национальным достоянием и гордостью, эталоном красоты, в развитии коневодческой отрасли, сохранении и улучшении племенных и производительных качеств туркменских коней, учитывая добросовестный и образцовый труд на протяжении многих лет, профессионализм" предписывается присвоить почетное звание «Türkmenistanyň at gazanan atşynasy» ("Заслуженный коневод Туркменистана") следующим гражданам страны:
- конюху отдела конного спорта и конного туризма Международного ахалтекинского конноспортивного комплекса Государственного объединения «Türkmen atlary» Гылыджову Реджепмухаммету Атаевичу,
- частному коневоду Борджакову Атаберди,
- частному коневоду из города Ашхабад Бяшимову Бяшиму Овезмырадовичу,
- частному коневоду из Балканского велаята Оразмырадову Ораздурды Мамметниязовичу,
- частному коневоду из Дашогузского велаята Реджепову Хемре Тязебаевичу.
