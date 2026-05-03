Ряд граждан представлен к почетным званиям

АШХАБАД, 24 апреля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 23 апреля Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов подписал указ "О присвоении почетного звания «Türkmenistanyň at gazanan atşynasy» по случаю Национального праздника туркменского скакуна".

В соответствии с документом, предписывается "за большие достижения в прославлении в мире «райских» скакунов, являющихся национальным достоянием и гордостью, эталоном красоты, в развитии коневодческой отрасли, сохранении и улучшении племенных и производительных качеств туркменских коней, учитывая добросовестный и образцовый труд на протяжении многих лет, профессионализм" предписывается присвоить почетное звание «Türkmenistanyň at gazanan atşynasy» ("Заслуженный коневод Туркменистана") следующим гражданам страны:

конюху отдела конного спорта и конного туризма Международного ахалтекинского конноспортивного комплекса Государственного объединения «Türkmen atlary» Гылыджову Реджепмухаммету Атаевичу,

частному коневоду Борджакову Атаберди,

частному коневоду из города Ашхабад Бяшимову Бяшиму Овезмырадовичу,

частному коневоду из Балканского велаята Оразмырадову Ораздурды Мамметниязовичу,

частному коневоду из Дашогузского велаята Реджепову Хемре ­Тязебаевичу.

