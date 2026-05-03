В Ашхабад прибыл посол Аргентины

АШХАБАД, 25 апреля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 24 апреля прибывший в страну для вступления в должность вновь назначенный Чрезвычайный и Полномочный Посол Аргентины Энрике Игнасио Феррера Виейра вручил свои верительные грамоты председателю Меджлиса Дуньягозель Гулмановой, а также посетил МИД Туркменистана.

В ходе проведенных встреч и переговоров были обсуждены вопросы развития сотрудничества двух стран в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, углубления взаимодействия в рамках международных организаций и структур.

Энрике Игнасио Феррера Виейра (который также является послом Аргентины в России) сменил в должности Эдуардо Антонио Зуайна, который был аккредитован в Ашхабаде в марте 2023 года и совмещал этот пост с должностью посла Аргентины в РФ (с резиденцией в Москве).

ИП "ТУРКМЕНинформ"