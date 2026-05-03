Глава Туркменистана обратился к коневодам

АШХАБАД, 26 апреля - ИП "ТУРКМЕНинформ". Сегодня Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов обратился к работникам коневодческой отрасли страны с поздравлениями по случаю празднования Нацио­нального праздника туркменского скакуна.

В обращении говорится:

"Дорогие соотечественники!

Уважаемые коневоды!

От всей души поздравляю с Нацио­нальным праздником туркменского скакуна! Как и прежде, в нынешнем году, объявленном «Независимый нейтральный Туркменистан – родина целеустремленных крылатых скакунов», этот праздник торжественно отмечается на государственном уровне во славу знаменитых коней: великолепные скакуны выпестованы на основе народной селекции нашими талантливыми предками, внесшими замечательный вклад в общемировую культуру.

«Крылатые» скакуны занимают особо значимое место в жизни нашего мужественного народа. Ахалтекинцы, издревле известные во всем мире как «небесные», нисейские и «крылатые» кони, – национальная гордость, ни с чем не соизмеримое достояние туркменского народа. Подобное восприятие великолепных скакунов в полной мере нашло отражение и в мудрых поговорках: «Aty ba­ryň ga­na­ty bar», «Taý ata ýe­ti­rer, at – my­ra­da», «At – döw­let­li­lik», «At rys­ga­ly al­nyn­da» и др.

Уважаемые коневоды!

«Райские» скакуны, которые мы унаследовали от предков, составляют одну из элитных пород в мировой коневодческой культуре. Они известны своим изяществом и преданностью, удивительными чертами характера, подобными человеческим. Исходя из этого государством создаются все условия для развития коневодства, национального искусства сейисования и конного спорта на международном уровне, а также для последовательного повышения уровня жизни профильных специалистов.

Гордость за наших скакунов значительно приумножает тот факт, что Группа национальных конных игр «Galkynyş» неоднократно удостаивалась Гран-при и специальных наград на международных фестивалях циркового искусства. Согласно Программе коневодческих и конноспортивных мероприятий в 2026 году, объявленном «Независимый нейтральный Туркменистан – родина целеустремленных крылатых скакунов», в стране и за рубежом запланировано проведение целого ряда мероприятий, которые позволят приумножить мировую славу ахалтекинских скакунов.

Огромное значение в развитии отечественного и мирового коневодства, совершенствовании проводимой в этой области работы имеет и учреждение на исконной родине великолепных скакунов Международной ассоциации ахалтекинского коневодства.

В Туркменистане также уделяется особое внимание подготовке профильных специалистов высшей квалификации. Об этом наглядно свидетельствует создание в городе Аркадаг Международной академии коневодства имени Аба Аннаева и Научно-производственного центра коневодства, где предоставлены большие возможности для изучения данной области на научной основе.

Коневодами независимой Отчизны ведется значительная работа, нацеленная на сохранение чистоты породы, увеличение численности и популяризацию в мире прекрасных ахалтекинских скакунов. Принимаются также необходимые меры для развития отечественного коневодства и конного спорта, активизации обмена опытом и расширения конструктивного международного сотрудничества в этих областях.

Уважаемые коневоды!

Наши предки вознесли коневодство до уровня подлинного искусства – выпестованные ими на протяжении многих столетий «райские» скакуны, ставшие достоянием человеческой цивилизации, считаются одними из элитных в мире коней. «Небесные» кони, отличающиеся красотой, резвостью и выносливостью, стали гордостью и достоянием нации; они – крылья и источник вдохновения нашего народа.

Предки туркмен вывели прославленную породу «райских» скакунов на основе народной селекции: в этом деле они проявили достойное подражанию мастерство. Преданная дружба человека и коня описана в произведениях классиков туркменской литературы. Это в полной мере подтверждает, что представить жизнь народа без скакуна невозможно: «крылатые» кони – прекрасное чудо нашей священной земли, ценность туркменских домов и ни с чем не соизмеримое достояние нации.

Дорогие соотечественники!

Уважаемые коневоды!

Еще раз от всей души поздравляю с Национальным праздником туркменского скакуна, отмечаемым в нынешнем году эры Возрождения новой эпохи могущественного государства, ознаменованном 35-летним юбилеем священной независимости Родины!

Желаю вам крепкого здоровья, долгих лет жизни, семейного благополучия и больших успехов в дальнейшем развитии и совершенствовании туркменского искусства коневодства!".

ИП "ТУРКМЕНинформ"