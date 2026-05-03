В Туркменистане отметили День скакунов

АШХАБАД, 27 апреля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 26 апреля в Ашхабадском конноспортивном комплексе состоялись торжества по случаю Национального праздника туркменского скакуна. В мероприятиях принял участие Президент страны Сердар Бердымухамедов.

В рамках празднества состоялось открытие памятника прославленному ахалтекинскому скакуну Пыяда, награждение победителей международного конкурса «Ýylyň iň owadan ahalteke bedewi» (Самый красивый ахалтекинский скакун года), а также конкурса, объявленного среди творческих работников.

По случаю Национального праздника туркменского скакуна главе государства от имени жителей Ахалского велаята был передан в дар прекрасный скакун Гезбаш, Балканского велаята – Сумбар, Дашогузского велаята – Шабат, Лебапского велаята – Джейхун, Марыйского велаята – Маргуш, города Ашхабад – Ниса, и от имени жителей города Аркадаг – Мертебели. От имени военных и правоохранительных органов Президенту Сердару Бердымухамедову был преподнесен в дар скакун по имени Гайратлы.

Также состоялась церемония награждения победителей конного марафона и соревнований по конкуру, проведенных по случаю Национального праздника туркменского скакуна. В конном марафоне 1-го места удостоился скакун по имени Мелегуш, относящийся к хозяйству Б.Баллыева. В соревнованиях по конкуру победителем стал скакун Гудратлы, относящийся к Ахалтекинскому конному комплексу Президента Туркменистана.

Победителем международного конкурса «Ýylyň iň owadan ahalteke bedewi» и самым красивым скакуном 2026 года был признан соловый конь по имени Ханкервен, относящийся к Ахалтекинскому конному комплексу Президента Туркменистана.

