МИД Туркменистана посетил посол Малайзии

МИД Туркменистана посетил посол Малайзии28.04.2026 11:04
АШХАБАД, 28 апреля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 27 апреля руководитель внешнеполитического ведомства Туркменистана Рашид Мередов провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Малайзии Мохд Сухаими Бин Ахмадом Таджуддином.
Визит был организован с целью обсуждения текущего состояния сотрудничества между двумя странами и перспектив дальнейшего развития взаимодействия в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах ТЭК и энергетики, науки и образования.
