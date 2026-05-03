МИД Туркменистана посетил посол Малайзии

АШХАБАД, 28 апреля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 27 апреля руководитель внешнеполитического ведомства Туркменистана Рашид Мередов провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Малайзии Мохд Сухаими Бин Ахмадом Таджуддином.

Визит был организован с целью обсуждения текущего состояния сотрудничества между двумя странами и перспектив дальнейшего развития взаимодействия в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах ТЭК и энергетики, науки и образования.

