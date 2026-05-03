Делегация МИД Туркменистана посетила Китай

НОВОСТИ В МИРЕ, 29 апреля - ИП "ТУРКМЕНинформ". Делегация представителей внешнеполитического ведомства Туркменистана приняла участие в прошедшем 27-28 апреля в городе Сиань (КНР) совещании старших должностных лиц (СДЛ) министерств иностранных дел государств-участников формата «Центральная Азия — Китай».

Мероприятие было посвящено обсуждению итогов совместной работы за 2025 год и задач на перспективу, включая работу над проектом Долгосрочной стратегией развития формата на 2026–2030 годы, проектами концепции создания межрегионального совета по инвестициям и торговле, программы нового экономического партнерства, плана по «зеленому» развитию до 2030 года, а также создания единого цифрового портала «Культурное наследие Шелкового пути». Также был рассмотрен проект единой эмблемы формата «Центральная Азия — Китай».

Кроме того, были рассмотрены вопросы организации 7-й встречи министров иностранных дел. Стороны обсудили график министерских встреч и других совместных мероприятий на 2026 год, провозглашенный Годом высококачественного развития сотрудничества.

ИП "ТУРКМЕНинформ"