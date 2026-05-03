Новый посол Египта приступает к работе в Ашхабаде

АШХАБАД, 29 апреля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 28 апреля прибывший в страну для вступления в должность вновь назначенный Чрезвычайный и Полномочный Посол Арабской Республики Египет Хамди Шаабан Абдельхалим Мохамед вручил свои верительные грамоты председателю Меджлиса Дуньягозель Гулмановой.

В ходе переговоров были обсуждены вопросы развития сотрудничества двух стран в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, углубления взаимодействия в рамках международных организаций и структур.

