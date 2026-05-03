Глава МИД Туркменистана провел встречу с послом КНР

АШХАБАД, 29 апреля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 28 апреля руководитель внешнеполитического ведомства Туркменистана Рашид Мередов провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Китайской Народной Республики Цзи Шумином.

Визит был предпринят с целью обсуждения хода реализации договоренностей на государственном и правительственном уровнях между двумя странами, развития сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах ТЭК и энергетики, транспорта и логистики, науки, образования, здравоохранения и других.

ИП "ТУРКМЕНинформ"