Ашхабад посетил глава МИД Сейшел

АШХАБАД, 30 апреля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 29 апреля прибывший в страну с первым официальным визитом министр иностранных дел и диаспоры Республики Сейшельские Острова Барри Фор был принят Президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым и провел встречу с руководителем ведомства внешней политики Туркменистана Рашидом Мередовым.

В ходе проведенных встреч и переговоров были обсуждены вопросы развития сотрудничества двух стран в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах ТЭК и энергетики, химической и текстильной промышленности, транспорта, сельского хозяйства, бизнеса, туризма и других.

Дипломатические отношения между Туркменистаном и Сейшелами были установлены 13 августа 2024 года на основе Протокола об установлении дипломатических отношений между Туркменистаном и Республикой Сейшелы.

