В Ашхабаде провели туркмено-китайский бизнес-форум

АШХАБАД, 30 апреля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 29 апреля в Ашхабаде в здании Торгово-промышленной палаты Туркменистана был проведен туркмено-китайский бизнес-форум, в котором приняли участие около 400 делегатов и 48 ключевых спикеров из обеих стран.

Мероприятие было организовано с целью обсуждения практических аспектов развития сотрудничества двух стран в сферах экономики и торговли, модернизации инфраструктуры, транспорта и логистики, цифровых разработок, технологий искусственного интеллекта, ТЭК и энергетики, промышленности и строительства, сельского хозяйства и других.

