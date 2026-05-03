Глава МИД Туркменистана провел встречу с генсеком ТЮРКСОЙ

АШХАБАД, 1 мая - ИП "ТУРКМЕНинформ". 30 апреля руководитель внешнеполитического ведомства Туркменистана Рашид Мередов провел встречу с Генеральным секретарем Международной организации тюркской культуры (ТЮРКСОЙ) Султаном Раевым.

В ходе переговоров были рассмотрены ключевые аспекты развития сотрудничества Туркменистана и ТЮРКСОЙ, график и повестка предстоящих совместных мероприятий, вопросы совершенствования деятельности ТЮРКСОЙ.

ИП "ТУРКМЕНинформ"