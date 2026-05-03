Глава Туркменистана провел очередное заседание Кабинета министров

АШХАБАД, 2 мая - ИП "ТУРКМЕНинформ". 1 мая Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов провел очередное онлайн-заседание правительства.

В ходе мероприятия вице-премьеры представили главе государства отчеты о ходе работы вверенных им ведомств и структур за январь-апрель текущего года в сравнении с аналогичным периодом 2025 года, ходе реализации принятых национальных программ, проектов строительства объектов социального и экономического назначения в столице и велаятах, текущем положении дел в сельском хозяйстве, подготовке к запланированным мероприятиям и торжествам.

В завершение заседания глава государства утвердил Постановление о вручении в подарок ноутбуков ученикам, принимаемым в 1-й класс общеобразовательных средних школ.

