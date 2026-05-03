Глава Халк Маслахаты посетил Аркадаг

АХАЛСКИЙ ВЕЛАЯТ, 3 мая - ИП "ТУРКМЕНинформ". 2 мая Национальный лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов посетил с рабочим визитом город Аркадаг.

Поездка была предпринята с целью ознакомления с ходом реализации градостроительной программы, проектами запланированных к возведению и строящихся объектов. Кроме того, глава Народного собрания провел на месте рабочее совещание с участием профильных руководителей.

