Проведены переговоры глав МИД Туркменистана и Ирана

АШХАБАД, 5 мая - ИП "ТУРКМЕНинформ". 4 мая руководитель внешнеполитического ведомства Туркменистана Рашид Мередов провел разговор по телефону с министром иностранных дел Исламской Республики Иран Сейедом Аббасом Аракчи.

Переговоры были организованы с целью обмена мнениями по актуальным аспектам региональной и международной политики, представляющим взаимный интерес, обсуждения вопросов обеспечения безопасности, сотрудничества на Каспии, углубления взаимодействия по линии МИД.

