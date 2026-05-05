Проведены переговоры глав МИД Туркменистана и Ирана

Проведены переговоры глав МИД Туркменистана и Ирана05.05.2026 11:26
АШХАБАД, 5 мая - ИП "ТУРКМЕНинформ". 4 мая руководитель внешнеполитического ведомства Туркменистана Рашид Мередов провел разговор по телефону с министром иностранных дел Исламской Республики Иран Сейедом Аббасом Аракчи.
Переговоры были организованы с целью обмена мнениями по актуальным аспектам региональной и международной политики, представляющим взаимный интерес, обсуждения вопросов обеспечения безопасности, сотрудничества на Каспии, углубления взаимодействия по линии МИД.
