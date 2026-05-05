В Туркменистане готовят подарки ветеранам

АШХАБАД, 5 мая - ИП "ТУРКМЕНинформ". 4 мая Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов подписал указ о награждении ветеранов Великой Отечественной войны 1941–1945 годов.

В соответствии с документом, денежные и ценные подарки будут вручены ветеранам до 9 мая за их "беспримерный героизм, проявленный на полях сражений участниками Великой Отечественной войны 1941–1945 годов, образцовую самоотверженность седовласых матерей, трудившихся в тылу в годы войны, учитывая проводимую ими благородную работу по воспитанию молодого поколения в духе патриотизма, героизма, мужества, укреплению единства и сплоченности нашего народа, их вклад в успешную реализацию проводимых в стране кардинальных реформ, а также по случаю 81-й годовщины Великой Победы".

ИП "ТУРКМЕНинформ"