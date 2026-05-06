Делегация Туркменистана отправилась в Ереван

5 мая делегация во главе с заместителем министра иностранных дел Туркменистана Ахметом Гурбановым отправилась в Армению.

Целью поездки является участие в предстоящем 5-6 мая в Ереване международном форуме «Yerevan Dialogue 2026».

В рамках визита делегация посетила МИД Армении, где прошла встреча с заместителем министра иностранных дел Республики Армения Мнацаканом Сафаряном, в ходе которой были обсуждены вопросы развития сотрудничества двух стран в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях.

