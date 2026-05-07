Глава Туркменистана провел ряд кадровых перестановок

АШХАБАД, 7 мая - ИП "ТУРКМЕНинформ". В ходе состоявшегося 6 мая заседания Государственного совета безопасности Туркменистана Президент Туркменистана, Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами страны генерал армии Сердар Бердымухамедов провел ряд изменений в кадровом составе прокуратуры велаятов.

В частности, юрист 2-го класса Какагелдиев Доврангелди был назначен прокурором города Туркменбаши по надзору за соблюдением законности в исправительных учреждениях.

Младший советник юстиции Карыев Рахат был освобожден от должности прокурора города Туркменбаши по надзору за соблюдением законности в исправительных учреждениях в связи с истечением срока полномочий.

Советник юстиции Тайлыев Неджеп назначен заместителем прокурора Марыйского велаята; младший советник юстиции Аманов Новруз назначен прокурором Серахсского этрапа Ахалского велаята с освобождением от должности прокурора Кизыларватского этрапа Балканского велаята.

Младший советник юстиции Абдыллаев Агамырат назначен прокурором Кизыларватского этрапа Балканского велаята с освобождением от должности прокурора Болдумсазского этрапа Дашогузского велаята; юрист 2-го класса Медедов Перхатберди назначен прокурором Болдумсазского этрапа Даш­огузского велаята.

Юрист 2-го класса Сахедов Аймырат назначен прокурором города Дашогуз Дашогузского велаята; юрист 2-го класса Гараджаев Чарыярмухаммет назначен прокурором Саятского этрапа Лебапского велаята.

Младший советник юстиции Таев Шохрат освобожден от должности прокурора Серахсского этрапа Ахалского велаята в связи с истечением срока полномочий; младший советник юстиции Бяшимов Тойлы освобожден от должности прокурора Саятского этрапа Лебапского велаята в связи с истечением срока полномочий.

Кроме того, младший советник юстиции Чарыев Рахим был освобожден от должности прокурора города Дашогуз Дашогузского велаята.

