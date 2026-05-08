Ашхабад посетила делегация Грузии

АШХАБАД, 8 мая - ИП "ТУРКМЕНинформ". 7 мая в Туркменистан прибыла с визитом делегация Грузии во главе с министром экономики и устойчивого развития Мариам Квривишвили. Целью визита явилось участие в прошедшем в этот день в Ашхабаде 5-м заседании межправительственной туркмено-грузинской комиссии по экономическому сотрудничеству. Кроме того, делегация была принята Президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым.

Входе проведенных встреч и переговоров были обсуждены вопросы развития сотрудничества двух стран в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах энергетики, промышленности, транспорта и логистики, текстильной индустрии, сельского хозяйства и других.

