Делегация Туркменистана отправилась в Камбоджу

НОВОСТИ В МИРЕ, 9 мая - ИП "ТУРКМЕНинформ". Делегация Туркменистана во главе с заместителем министра иностранных дел Ахметом Гурбановым отправилась с визитом в Королевство Камбоджа.

Целью визита является участие в прошедших в Пномпене 1-х политических консультациях между внешнеполитическими ведомствами двух стран, которые были организованы с целью обсуждения вопросов развития сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах бизнеса и инвестиций, транспорта и логистики, текстильной промышленности, сельского хозяйства и переработки продукции и других.

