Глава Туркменистана посетил Балканский велаят

БАЛКАНСКИЙ ВЕЛАЯТ, 9 мая - ИП "ТУРКМЕНинформ". 8 мая Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов отправился с рабочей поездкой в Балканский велаят страны.

Целью визита явилось участие в торжественной церемонии спуска на воду нового сухогрузного судна «Gadamly».

В выступлении главы государства на церемонии говорилось:

"Дорогие соотечественники!

Уважаемые гости!

Сегодня в Международном морском порту города Туркменбаши Балканского велаята мы принимаем участие в церемонии ввода в эксплуатацию нового сухогрузного судна «Gadamly». От всей души поздравляю вас с этим радостным событием!

Уважаемые люди!

В эру Возрождения новой эпохи могущественного государства в нашей стране осуществляется программная деятельность по развитию транспорт­но-коммуникационного комплекса – последовательно модернизируется материально-техническая база транспортного сектора. В целях развития транспортно-логистической системы и совершенствования национальной морской отрасли Туркменистана сис­тематически наращиваются объемы грузового и пассажирского оборота. Эффективная работа проводится и для значительного расширения транзитных и международных грузоперевозок.

Хочу отдельно отметить ключевую роль нашего государства в развитии транснациональных транспортно-транзитных коридоров по маршрутам Восток–Запад и Север–Юг. В этом плане в нашей стране сформирована мощная транспортно-логистическая система, включающая новые железнодорожные и автомобильные трассы, современные аэропорты международного класса и Международный морской порт Турк­менбаши.

Нейтральный Туркменистан, активно продвигая транспортную дипломатию, поддерживает эффективное сотрудничество с международными организациями: с 2013 года Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций по инициативе нашей страны приняла 6 резолюций в области развития международного транспортного сотрудничества – все они получили широкую поддержку со стороны мирового сообщества. В 2016 году в Ашхабаде на высоком уровне прошла первая Глобальная конференция Организации Объединенных Наций по устойчивому транспорту. Вместе с тем в Туркменистане регулярно проводится множество международных конференций, выставок и других мероприятий, нацеленных на развитие транспортно-логистического сотрудничества.

Уважаемые участники церемонии!

Сегодня мы прилагаем все усилия для возрождения древнего Великого Шелкового пути в новом формате. Эффективную работу в этом плане проводит и Акционерное общество открытого типа «Судостроительный и судоремонтный завод «Balkan»: его запуск в 2018 году с благословения Героя-Аркадага стал знаковым событием в контексте повышения экономического потенциала страны.

В настоящее время деятельность завода вносит существенный вклад в развитие отрасли морского и речного транспорта. Судостроительному и судоремонтному заводу «Balkan» вручено несколько международных сертификатов, что весьма значимо в контексте строительства современных грузовых судов.

В настоящее время в стране ведется результативная работа по строительству грузовых судов. Судно «Gadamly», ­построенное Судостроительным и судоремонтным заводом «Balkan», предназначено для транспортировки сухих грузов. Его грузоподъемность 6 тысяч 100 тонн. Это судно, оснащенное современными технологиями, способно перевозить 240 грузовых контейнеров по 20 тонн.

В реализации судостроительного проекта наши специалисты провели эффективную работу совместно с корейскими партнерами.

Уважаемые друзья!

В течение нынешнего года туркменские специалисты вместе с корейскими партнерами сдадут в эксплуатацию еще одно грузовое судно – «Menzil». Ввод в эксплуатацию грузовых судов в Туркменистане позволит значительно расширить возможности национального морского торгового флота, а также повысить объемы грузов, отправляемых, доставляемых в нашу страну и перевозимых транзитом через Международный морской порт Туркменбаши.

Убежден, что эти суда, которые будут курсировать между прикаспийскими государствами, внесут достойный вклад в развитие экономики Отчизны.

Уважаемые друзья!

Дорогие участники церемонии!

Сердечно поздравляю с вводом в эксплуатацию в Международном морском порту Туркменбаши грузового судна «Gadamly» в году «Независимый нейтральный Туркменистан – родина целеустремленных крылатых скакунов»!

Желаю вам крепкого здоровья, семейного благополучия и больших успехов в работе!".

Кроме того, в рамках визита глава государства провел выездное заседание правительства, посвященное социально-экономическому развитию Балканского велаята.

