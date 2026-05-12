Глава Халк Маслахаты посетил Ахалтекинский конный комплекс

АХАЛСКИЙ ВЕЛАЯТ, 11 мая - ИП "ТУРКМЕНинформ". 10 мая Национальный Лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов посетил Ахалтекинский конный комплекс Президента Туркменистана.

Визит был предпринят с целью ознакомления с ходом модернизации комплекса в соответствии с современными требованиями и высокими международными стандартами. Глава Народного собрания осмотрел манеж, трибуны, конюшни и другие сооружения комплекса, дал ряд поручений.

