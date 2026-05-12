Ашхабад посетила делегация Малайзии

АШХАБАД, 12 мая - ИП "ТУРКМЕНинформ". 11 мая Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов провел встречу с пребывающей с визитом в стране делегацией Малайзии во главе с председателем Консультативного комитета по политическим вопросам при премьер-министре Малайзии Тан Шри Мохд Хассаном Мариканом, в состав которой также вошли руководитель и главный исполнительный директор группы компаний «Petronas» Тан Шри Тенгку Мухаммад Тауфик и главный производственный директор, исполнительный вице-президент, главный исполнительный директор подразделения по разведке и добыче компании «Petronas» Мохд Джукрис бин Абдул Вахаб.

В ходе переговоров были обсуждены вопросы развития сотрудничества Туркменистана и Малайзии в сферах ТЭК и энергетики, реализации проектов по добыче углеводородных ресурсов в Туркменистане, освоению туркменского сектора Каспийского моря.

В рамках нынешнего визита малайзийской делегации в Туркменистан планируется подписание Протокола о коммерческих условиях между Государственным концерном «Türkmennebit» и компанией «Petronas Çarigali (Turkmenistan) Sdn. Bhd.».

