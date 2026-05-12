Проведен разговор глав МИД Туркменистана и Узбекистана

АШХАБАД, 12 мая - ИП "ТУРКМЕНинформ". 11 мая руководитель внешнеполитического ведомства Туркменистана Рашид Мередов провел разговор по телефону с министром иностранных дел Узбекистана Бахтиером Саидовым.

Беседа глав МИД двух стран была посвящена итогам прошедшей 8-10 мая в Ташкентской области научно-практической конференции «Ахалтекинский скакун – символ дружбы народов», организованной Посольством Туркменистана в Республике Узбекистан совместно с Федерацией коневодства и конного спорта Узбекистана и конным заводом «Ўзбегим отлари».

Темой конференции стало сохранение, изучение и популяризация ахалтекинских скакунов как части культурно-исторического наследия туркменского народа.

В мероприятии приняли участие: представители профильных министерств и ведомств Туркменистана и Республики Узбекистан, руководители коневодческих организаций, ученые, специалисты в области селекции и коневодства, представители дипломатического корпуса, общественные деятели, туркменские студенты, а также журналисты.

На пленарном заседании были рассмотрены вопросы развития коневодства и конного спорта, историческое значение ахалтекинской породы, современные методы разведения и содержания лошадей, а также роль ахалтекинского скакуна в укреплении международного сотрудничества.

В рамках форума совместно с туркменской стороной были организованы зрелищные масштабные международные мероприятия в конноспортивной сфере. Наряду с многочисленными призами победители соревнований были удостоены высоких наград от имени Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиеева и Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова.

В завершение беседы министры подчеркнули, что форум стал еще одной важной площадкой для дальнейшего развития культурно-гуманитарного сотрудничества и укрепления братских связей между народами Узбекистана и Туркменистана.

